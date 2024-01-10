Новые Кулибины: что бойцы армии России делают с трофеями в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

На поле боя они собирают вовсе не дары леса.

Бойцов этого подразделения можно назвать настоящими Кулибиными. Хотя на фронте им дали другое прозвище — «тихие грибники».

Правда, собирают они вовсе не дары леса, а трофеи противника: и не просто собирают, а изучают, модернизируют и затем используют против врага. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин с подробностями.

В батальон Карбышева едем по красивой зорьке и с легкой тревогой. На этой неделе украинские дроны-камикадзе дважды атаковали их служебную машину.

Защита сделана у буханки, резиновые плиты, потому что сюда уже попадал дрон-камикадзе. А вот эти резиновые штуки очень хорошо защищают.

Инженерно-саперный батальон имени Дмитрия Карбышева. Воюет в зоне СВО с прошлого года, помимо подготовки путей, создания сооружений занимаются минированием и разминированием территорий.

А еще их называют «тихими грибниками»: мало кто собирает столько трофейных находок. Ну, кто в здравом уме пойдет искать из на минном поле.

«Противник бросил технику. Были пробиты колеса. Мы накачали. Сделали. Потом ночью пришли, тросом зацепили и из-под носа у противника утащили на КАМАЗе», — отметил боец с позывным «Ашкинадзе».

Теперь бывшей десантной машине ВСУ придадут нашу камуфляжную раскраску и пустят в дело. Или вот находка — самолет беспилотный, американский.

Развед-дрон НАТО, редкий и дорогой, один из 16 поставленных на Украину Соединенными Штатами. Способен не просто видеть, но и подсвечивать цель лазером, оснащен инфракрасными камерами, чтобы работать еще и ночью.

«Тащить пришлось на себе ее километров восемь под обстрелами. Хорошо ребята смогли быстро догадаться, как она разбирается», — говорит боец с позывным «Арчи».

А в этой секретной лаборатории. ну, хорошо — спрятанной от лишних глаз мастерской — «карбышевцы» создают усовершенствованные мины. Только сначала их нужно вскрыть.

Несмотря на то, что сказали, что вскрывать эту мину безопасно, волнение присутствует, когда ты находишься в полуметре от мины, которую просто болгаркой разрезают. Но доверимся бойцу: вскрывают, дорабатывают и — готово.

В боевом положении она выстреливает по сторонам четырьмя нитями и, как паук, поджидает свою жертву.

«Десять метров выстреливает. Их четыре датчика. Если задевают данный датчик, то она срабатывает. Причем, хватает легкого нажатия. 200 граммов. Чуть-чуть дотронулся и она срабатывает!» — делится боец с позывным «Абоди».

А вот так саперы дистанционно минируют местность. Достаточно несколько человек с гранатометами и переделанными под него минами ПОМ-2.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ предупредили о модернизированном российском оружии.