Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Эти беспилотники эффективно показали себя, заявлял также президент РФ Владимир Путин.

Военные объекты Украины столкнутся с мощным ударом из-за российских модернизированных ударных беспилотников «Куб». Об этом сообщает Newsweek.

«Первоначальная версия „КУБ-БЛА“, представленная в 2019 году, уже обладала определенными потрясающими функциями. <…> Вероятно, обновленная версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине», — указывается в материале.

Отмечается, что эти модернизированные дроны станут «ночным кошмаром» для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще в августе 2023 года президент России Владимир Путин поручил нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет». Он подчеркнул, что эти дроны эффективно показали себя.

«Во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце декабря первая партия модернизированных БПЛА «Куб» начала отгружаться армии России. Барражирующий боеприпас успешно прошел испытания.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.