Хакеры за новогодние каникулы слили в сеть пять терабайт данных россиян

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

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От утечек пострадали финансовый сектор, отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT.

За январские каникулы более 116 миллионов строк данных пользователей общим объемом пять терабайт утекли в сеть в России, заявил РИА Новости руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз ГК «Солар» Александр Вураско.

«С начала 2024 года (с 1 по 9 января) в сеть утекло 116,5 миллиона строк данных пользователей общим объемом 5 ТБ. Это на десять процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сказал Вураско.

При этом Вураско отметил, что в первый день нового года даже наблюдалось некоторое затишье. В открытый доступ попали 324 тысячи электронных адресов и более 270 тысяч номеров телефонов. Одна из проанализированных утечек, результаты которой были опубликованы в январе, содержит данные почти полугодовалой давности — от августа 2023 года. Больше всего от утечек пострадали финансовый сектор, отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT.

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