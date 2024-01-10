Доходное место: россияне нарастили вклады на пять триллионов рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Привлекательности депозитов способствует рост ставки ЦБ.

Деньги россиян потекли на депозиты. Как пишут «Известия», вкладчики разместили на банковских счетах рекордные 28 триллионов рублей.



Это почти на пять триллионов больше, чем в прошлом году. Повышению привлекательности вкладов способствовал рост ставки Центробанка до 16%. Еще одна причина роста депозитов — это снижение доступности инвестиций в недвижимость.

После ужесточения условий ипотечного кредитования фокус сместился на сбережение средств. К тому же, рост ставок по кредитам привел к тому, что многие клиенты отложили крупные покупки.