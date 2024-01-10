Осталось недолго: когда в полном объеме заработает российский аналог «Википедии»

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Полномасштабная версия удивит пользователей рядом технологических новинок.

Российский аналог Википедии — энциклопедия «Рувики» — заработает в полном объеме 15 января. Как сообщают «Известия», полномасштабная версия удивит пользователей рядом технологических новинок.

Среди них: персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, видео и подкасты. Кроме того, сайт может работать на 20 языках народов России.

На данный момент в энциклопедии почти два миллиона статей. Написать материал может любой желающий, но лишь профессиональные эксперты утверждают статьи перед публикацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России закроют сообщество поддержки русскоязычной «Википедии». Решение закрыть организацию, которая осуществляла свою деятельность 15 лет, было принято в конце декабря 2023 года.