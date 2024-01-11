Анита Цой объяснила свое отсутствие на «Песне года»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Артистка признается, что не собирается напрашиваться на участие, но будет очень рада, если ее творчество вновь признают.

Исполнительница Анита Цой известна своими многочисленными хитами. Но на «Песню года» в 2024 году ее почему-то не позвали. Издание utro.ru решило поинтересоваться у певицы о том, почему она пропустила это событие.

«Это вопрос ко всем, кто занимается „Песней года“. Я не то, чтобы сильно переживаю по этому поводу, просто хочется, чтобы люди, которым нравится моя музыка, имели возможность меня слышать», — объяснила народная артистка России.

Анита Цой напомнила, что на «Песню года» ее приглашали дважды. В 2001-м она выступила на музыкальном мероприятии с песней «Романс», а в 2016-м — с композицией «Сумасшедшее счастье».

«Любая награда — это оценка труда артиста и качества этого труда. Но мне важно, чтобы эта премия была честная, поэтому я не обиваю пороги и не прошу никого», — призналась артистка.

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