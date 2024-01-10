Подсела на скандальный препарат: Борисова раскрыла секрет быстрого похудения

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая призналась, что лекарственный препарат, который назначается при сахарном диабете и климаксе, стала принимать и ее несовершеннолетняя дочка.

Телеведущая Дана Борисова раскрыла секрет, благодаря которому ей удалось избавиться от 12 килограммов. Оказалось, что знаменитость стала принимать лекарственный препарат, который назначают при сахарном диабете и климаксе.

«Я принимаю всем известный „Оземпик“ и очень довольна. За месяц скинула целых двенадцать килограммов. Чувствую себя замечательно, расстраивает одно — размер одежды сменился и теперь надо полностью менять гардероб», — сообщила Борисова в интервью изданию VOICE.

Вместе с тем на опасный способ похудения она подсадила и 16-летнюю дочь Полину. Девушка стала весить на восемь килограммов меньше. При этом всех переживающих она постаралась успокоить, заявив, что перед применением препарата она с наследницей проконсультировалась со специалистами.

«Оземпик» (в оригинале — Ozempic) — это торговая марка препарата для больных диабетом II типа. В его основе содержится вещество семаглутид, участвующий в обмене глюкозы и регуляции аппетита. Благодаря ему человек почти не чувствует голода, что позволяет легко избавиться от лишних килограммов. Научные исследования не раз подтверждали эффективность лекарственных средств на основе семаглутида. Сам «Оземпик» был разработан в качестве лекарства для больных диабетом второго типа, при котором развивается ожирение.

Многие врачи против приема «Оземпика», так как этот препарат приводит к побочным эффектам: боли в животе, диарее, тошноте, вздутии и другим нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Чем выше дозировка, тем интенсивнее проявляются симптомы. Некоторые пациенты ощущают слабость, потливость, голод, нарушение сна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший муж Даны Борисовой унижает их общую дочь.