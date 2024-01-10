В Польше задержали экс-главу МВД и его заместителя

Фото: www.globallookpress.com / Leszek Szymański

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В президентский дворец политики приехали по приглашению польского лидера Анджея Дуды, однако его самого в момент задержания там не было.

Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве, сообщила радиостанция RMF24. Туда политики приехали по приглашению польского лидера Анджея Дуды, однако его самого в момент задержания там не было.

Политики были удивлены, но сопротивление не оказали. Задержание состоялось в соответствии с постановлением суда, которое было вынесено в минувший вторник. Оно произошло после того, как Каминьского и Вонсика приговорили к двум годам лишения свободы.

К слову, ситуация стала развиваться еще в 2015 года. Тогда политиков признали виновными в совершенных в 2007-м в делах о подстрекательстве к коррупции, а также фальсификации документов во время работы в Центральном антикоррупционном бюро. Но в том же 2015-м Дуда их помиловал. А в конце прошлого года дело вновь начало раскручиваться, и после кассационных жалоб суд отменил решение. Приговор означает, что бывшие чиновники должны будут покинуть парламент, а также в течение пяти лет не смогут занимать государственные должности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего задержали замглаву Подольска и начальника котельной.