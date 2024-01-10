Группа «Щенки» и их носки: российских рокеров-подражателей не ждет слава, а только суд

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Полиция практически сняла вокалиста «Щенков» с самолета.

В Петербурге спустя почти две недели прозвучало эхо «голой» вечеринки Ивлеевой. Солист малоизвестной группы «Щенки» вышел на сцену в одном носке. Больше на нем не было ничего. В итоге выступление закончилось для певца судом и арестом на 10 суток. Детали — в материале корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

В Калининском районном суде Санкт-Петербурга музыкант Максим Тесли, он же Моисеев, вновь показал свои носки. Сегодня они черные и надеты, как положено, на ноги.

«Поддался моменту», — прокомментировал инцидент сам музыкант.

Вышел к фанатам практически обнаженным. Прикрываясь только носком, спел песню о любви. В какой-то момент носок упал на пол, и музыкант не находит ничего лучше, чем начать им размахивать, словно белым флагом.

Этот номер стал сюрпризом не только для поклонников группы «Щенки», но и для руководства клуба «МОД», где прошел концерт.

«Он вышел в шортах на сцену. Исполнял трек, потом в какой-то момент неожиданно снял шорты. Там оказалось все, что оказалось. Все произошло очень быстро, никто не успел среагировать и не ждал такого поступка», –рассказал технический директор ночного клуба Алексей Ашихмин.

Охрана заведения также оказалась обескуражена, и, пока приходила в себя, группа спокойно доиграла и под бурные аплодисменты закончила выступление.

Концерт группы «Щенки» по резонансу явно вышел за рамки камерного, но всему этому есть вполне четкая квалификация в законодательстве.

«Это чистой воды провокация. Это хулиганство, которое сопряжено с неуважением к обществу», — считает адвокат Тимур Матвеев.

Группа «Щенки» родом из Кингисеппа, города в Ленинградской области. Максим Моисеев — автор текстов, а за музыку отвечает Феликс Бондарев. Большинство их песен, хоть и грубые, но о любви.

Полиция практически сняла вокалиста «Щенков» с самолета. Сообщается, что он собирался вылететь в Казахстан. Не исключено, что у него там были дела, но более вероятно, что просто испугался. Например, его товарищ и создатель группы Бондарев от всего произошедшего открестился.

«Я гитарист этой группы, сидел с инструментом. Солист — Максим Моисеев, это был его внезапный для всех перформанс», — заявил он.

Выступать в одних только носках придумали не наши рокеры. Легендарные Red Hot Chili Peppers впервые такое сделали еще 40 лет назад. У нас есть такие звезды, которые даже без носков легко обходятся.

Опыт выступлений практически обнаженной есть у бывшей вокалистки «Ленинграда» — Алисы Вокс. Она, кстати, единственная из звезд, кто не стал прятаться от темы носков.

«На сегодняшний день в условиях той повестки, которую мы сейчас имеем, — это не актуально, это неправильно, это неуместно», — заявила она.

Тем более что еще не улеглись страсти после скандальной «голой вечеринки», которую устроила перед Новым годом Анастасия Ивлеева. За белый носок репер VАСIO честно провел 15 суток за решеткой, скрываться не пытался. Моиссев получил десять суток — тоже опыт.