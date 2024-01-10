Счастливый день настал? Милош Бикович намекнул на рождение ребенка

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Хоть звезда «Холопа» и «Вызова» привык держать личную жизнь за семью замками, но таким событием он не мог не поделиться с публикой.

В семье популярного в России сербского актера Милоша Биковича, вероятно, произошло радостное событие — он в 35 лет впервые стал отцом. О прибавлении в семье он намекнул на страничке в социальной сети.

Там знаменитость опубликовал фото, на котором нарисована семья: папа, мама и ребенок. Никаких дополнительных комментариев о родах супруги Иваны Малич он не рассказал. Интернет-пользователи, поклонники, друзья не растерялись и поспешили поздравить пару с важным событием.

«Ничего себе! Какая замечательная новость!»;

«Очень рады за вас, будьте счастливы!»;

«Ура! Маме и ребенку здоровья», — написали они.

Известно, что избранница актера по профессии юрист. С Биковичем она встречается порядка двух лет. При этом оба редко раскрывают подробности личных отношений. Поэтому о прибавлении в семье стало известно лишь в сентябре. Хотя актер и дальше намеревался скрывать радостное событие, но папарацци вскрыли тайну. Также как и о свадьбе. Новость об этом рассказал коллега артиста Иван Охлобыстин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли роды невестки актрисы Яны Поплавской.