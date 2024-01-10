Помогут сберечь здоровье: три лайфхака, чтобы подошва не скользила на льду

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Ольга Мальцева

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Эти незатейливые хитрости помогут увереннее чувствовать себя на улице, а не как корова на льду.

Наступление зимы — опасная пора, ведь частые перепады температуры от тепла к морозу превращают подтаявший снег в лед, опасный для передвижения. Как сделать так, чтобы подошва не скользила на льду, рассказало издание utro.ru. Три самых популярных и быстрых способа.

Первый лайфхак: если ботинки имеют гладкую подошву, то просто обезжирьте ее любой спиртосодержащей жидкостью и наклейте в любом порядке полоски пластыря.

Также есть и второй способ: для гладкой и рифленой подошвы от скольжения на льду помогут маленькие кусочки плотной ткани или резины. Их необходимо аккуратно наклеить на подошву клеем. Способ действенный, однако эффекта хватит лишь на пару выходов на улицу.

Для третьего способа понадобится клей и песок. Необходимо намазать подошву клеем и посыпать сразу же песком. Когда клей высохнет, оставшийся песок следует стряхнуть. Стоит отметить, что со временем песок сотрется и вовсе отвалится. Но данную манипуляцию можно проводить регулярно.

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