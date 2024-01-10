Двум офицерам ФСБ предъявлено обвинение во взятке в 20 млн рублей от настоятеля католического храма
ТАСС: следствие предъявило обвинение полковникам ФСБ в получении взятки
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
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Подсудимые свою вину признают, но считают что их действия можно квалифицировать по другой статье.
Двум полковникам ФСБ предъявлено обвинение в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. По данным следствия, офицеры получили сумму в размере почти 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого Людовика в Москве.
ТАСС также отмечает, что сотрудники ФСБ признали свою вину, но не согласились с квалификацией вменяемого им следствием преступления. Оба обвиняемых считают, что их действия можно определить как мошенничество.
Часть средств была обнаружена в местах проживания задержанных во время обысков. Полковники ФСБ находятся под стражей в СИЗО Москвы, срок следствия по делу назначен до середины марта 2024 года.