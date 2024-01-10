«Право на изображение»: звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, как защититься от дипфейков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

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Законы не поспевают за развитием современных технологий: дипфейков и нейросетей. Но уже сейчас есть инструменты, позволяющие защитить себя в суде.

В последнее время очень часто заходит речь о привлечении к ответственности за создание цифровых двойников. В США самым громким делом стал случай со Скарлетт Йоханссон, которая подала в суд на приложение для создания дипфейков из‑за незаконного использования ее образа в рекламе. Но и в России уже был прецедент: Арбитражный суд Москвы взыскал 500 тысяч рублей компенсации с компании, которая незаконно использовала чужое видео, в котором появляется сгенерированный нейросетью образ актера Киану Ривза. О том, можно ли себя защитить от нейросетей и дипфейков, 5-tv.ru узнал у звездного адвоката Сергея Жорина.

«Чтобы поразмышлять на эту тему, нужно сначала определиться с этим термином и понять: приносит ли это кому-либо ущерб, в том числе моральный или имущественный ущерб. От этого и зависит вопрос и проблема привлечения к ответственности», — отметил Жорин.

Звездный адвокат с юридической точки зрения постарался дать определение термину «дипфейк», определив его как метод создания контента, связанного с машинным обучением, использованием искусственного интеллекта.

«Это та отрасль, то направление, которое ежедневно совершенствуется. Как и все самое лучшее в нашем мире, что было когда-либо изобретено, эта технология может использоваться как во благо, так и во вред человеку и даже человечеству. Поэтому, если создание дипфейков причиняет и наносит кому-либо ущерб, то, конечно, это должно квалифицироваться, преследоваться и наказываться. соразмерно общественной опасности, соразмерно причиненному ущербу», — поделился мнением специалист.

В пример Сергей Жорин привел ситуацию с блогером Сергеем Косенко, который при помощи технологии «дипфейк» наложил лицо ребенка на манекен, который бросил в снег. Адвокат обратил внимание на то, что хоть ролик и не причинил никому вреда для здоровья или имущественного ущерба, но мог кому-либо нанести моральный ущерб.

Специалист отметил, что у любого пострадавшего от ролика с дипфейком есть право в соответствии с законом обратиться в суд и потребовать возмещения морального вреда.

«Но при этом нужно понимать, что на истце лежит бремя доказывания: у них есть необходимость доказать, что они претерпели моральные страдания, доказать, в каком размере, причинно-следственную связь между роликом и наступлением морального вреда, и так далее, и так далее», — объяснил Жорин.

Звездный адвокат обратил внимание и напомнил о том, что совершенствование и развитие искусственного интеллекта вряд ли уже что-то сможет остановить и человечество ждет много и приятных, и неприятных сюрпризов в скором времени, связанных с развитием информационных технологий.

«Важно, чтобы любое развитие не нарушало права граждан. А если с помощью этого инструмента будет будут совершаться преступления, то они должны влечь за собой соответствующую ответственность. Но без перегибов и без попыток, что называется, подменить те или иные понятия», — добавил Жорин.

Специалист также уточнил, что изображение гражданина является его нематериальным благом и защищается, охраняется законом. Существует статья 155 Гражданского кодекса (ГК РФ), которая так и называется «Нематериальные блага», в том числе и честь, достоинство гражданина и многое другое, что указано и не указано в этой статье.

«Каждый гражданин может защищать свое право на изображение. Об этом прямо говорится в статье 152.1 ГК РФ „Защита права на изображение“. Однако я очень сильно сомневаюсь, что существует судебная практика в части защиты изображения от использования дипфейков. При этом существует обширная практика защиты изображения при публикации фотографии в журнале, газете, трансляции по телевидению или даже публикации в сети Интернет. Но я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в обозримом будущем сформируется и практика нарушения права на изображение с помощью искусственного интеллекта, например, создание этих дипфейков», — объяснил звездный адвокат.

Сергей Жорин заключил, что закон позволяет уже сейчас защищать свое право на изображение, руководствуясь статьями 150, 152.1 ГК РФ и рядом других нормативных актов.

Ранее российские звезды порассуждали с 5-tv.ru об активном развитии нейросетей.