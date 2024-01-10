Список из 100 пунктов: Горбачева раскрыла способ найти идеального мужчину

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Актриса призналась, что хотела бы найти мужчину раз и навсегда. Поэтому к выбору партнера она теперь подходит более осознанно.

Актриса Ирина Горбачева, пережившая недавно второй развод, раскрыла способ найти идеального мужчину. По ее словам, в этом ей помог остеопат, который попросил на сеансе выполнить одно, кажущееся на первый взгляд, простое задание. Но для знаменитости оно оказалось очень сложным, сообщает издание dni.ru.

Специалист предложила написать знаменитости список пунктов, которые должны быть в ее мужчине. Артистка смогла написать только шесть. Позже остеопат попросила расширить список до 100. Такое задание для актрисы выполнить было непросто. Но она все же справилась. Благодаря этому заданию ей удалось понять, какой человек нужен рядом.

«Откровенный, не боящийся своей уязвимости, то есть не боящийся быть уязвимым. Эмоционально открытый человек. Человек с интересами, действующий», — призналась Горбачева в интервью Мадонне Мур на ее YouTube-канале.

Возможно, прибегнуть к методике поиска идеального партнера Горбачеву заставили два неудавшихся брака. Ее первым супругом стал актер Григорий Калинин. Вместе они прожили более пяти лет, а в 2018-м развелись. Спустя несколько лет знаменитость смогла устроить личную жизнь. Она отправилась в ЗАГС с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Свадьбу они сыграли тайно. Супруги жили на две страны.

Весной прошлого года Савлепов признался, что уже полгода не общается с актрисой. Однако сама звезда громких заявлений по этому поводу тогда не давала, лишь намекала на предательство. Но позже все же призналась — она действительно развелась, поводом стали разные политические взгляды.

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