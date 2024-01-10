Стал настоящим Гигачадом: как изменился Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин стал похож на героя мемов Гигачада
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
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Артисту приходилось бороться с лишним весом. Как из музыканта с лишним весом он превратился в героя мемов?
Народный артист России Владимир Кузьмин очень сильно поменялся во внешности. Сейчас он стал похож на героя мемов Гигачада. На это обратил внимание сайт 5-tv.ru.
Еще недавно музыкант появлялся на публике со своей обычной внешностью. Но были и такие периоды в жизни, когда Кузьмину приходилось бороться с лишним весом.
Во времена назойливых калорий лицо Кузьмина нельзя было назвать эталонным. Ведь из-под его основного подбородка выглядывал второй. Но потом ему удалось вернуть свой характерно вытянутый овал лица.
Но сейчас Кузьмин предстал перед публикой в новом свете. У него стали более заметные скулы и немного прямой подбородок. Возможно, артист сделал пластическую операцию, но она ему очень идет. Рок-музыканту удалось оставить свой вытянутый овал лица в прошлом. Теперь он настоящий Гигачад.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат Кузьмина подает в суд на Сумишевского.
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Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин
Выступление Владимира Кузьмина в 1988 г.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik
Фото: Стукалин Евгений / ТАСС
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Фото: Instagram* / v.kuzmin_official
Владимир Кузьмин сейчас