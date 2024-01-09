Мэр Орла Парахин: украинский беспилотник причинил ущерб многоэтажному дому

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

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В жилом доме выбило все стекла.

На территории Орла упали два украинских беспилотника, один из них причинил ущерб ущерб многоэтажному дому, сообщил в Telegram-канале мэр города Юрий Парахин.

«Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стекла», — написал градоначальник.

В распоряжении 5-tv.ru появились видео с места происшествия. Как видно на кадрах, стекла оказались выбиты по всей площади двухэтажного дома.

Последствия атаки ВСУ устраняют оперативные службы, жителям дома предложили перебраться на время работ в пунктах временного размещения. О пострадавших от атаки беспилотника не сообщается.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее сообщал, что силы ПВО нейтрализовали над Крымом 36 украинских беспилотников.