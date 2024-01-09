Сотрудник магазина безнаказанно избил мужчину на глазах у его беременной жены

Фото: www.globallookpress.com / HROMORANGE / Bilderbox

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Драка началась из-за неверных ценников.

Сотрудник одного из магазинов в ТЦ «Континент» на Байконурской улице в Санкт-Петербурге безнаказанно избил мужчину. Виной всему стали неверные ценники. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

Мужчина вместе с беременной женой и двумя маленькими детьми зашел в один из магазинов, чтобы выбрать подарки. С покупками они подошли к кассе и были неприятно удивлены тому, что ценники отличаются от конечной стоимости продукта. И причем денег бы пришлось отдать гораздо больше.

Пострадавшие рассказали, что они хотели просто уладить этот вопрос мирным путем, но продавщица устроила скандал и старалась преградить выход семье.

Драка произошла, когда супруги и дети все-таки смогли покинуть магазин. Со спины на мужчину налетел один из сотрудников торговой точки. Работник начал избивать мужа беременной женщины на ее глазах. В процессе пострадавший упал на эскалатор и сильно ударился головой.

В результате пострадавшего еще и задержал наряд Росгвардии, который отвез его в 35 отдел полиции Приморского района Петербурга. Нападавшие при этом ушли на свои рабочие места в ТЦ «Континент».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США подросток застрелил старшую сестру из-за спора о подарках на Рождество.