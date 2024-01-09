«Победа будет за нами»: Елена Север пообщалась с бойцами ВС РФ прямо на передовой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артистке удалось передать российским солдатам немного праздничного настроения.

Российская телеведущая и певица Елена Север вместе с двумя сыновьями — Юрием и Владимиром Киселевыми — в новогодние дни посетили Луганск и Донецк. Они отправились в новые регионы страны, чтобы встретиться с российскими бойцами, поддержать их, передать гуманитарную помощь и щепотку праздничного настроения.

Первый день поездки оказался довольно нервным — в Донецке Елену и ее родных оглушили взрывы. Оказалось, что рядом с ними работала система противовоздушной обороны. Однако менять они свои планы менять не стали и отправились в отделение недоношенных детей городской клинической больницы. Вачам и пациентам семья сделала подарок — сладости и аппарат УЗИ, которого ранее в учреждении никогда не было.

После в Донецке по машинам распределили несколько тонн сладких подарков, которые волонтеры повезли солдатам ВС РФ на фронт, а также жителям прифронтовых территорий, где все еще остаются мирные люди, в основном, пожилые.

В Луганске артисты также посетили местную больницу, где вручили подарки врачам, а после отправились прямо на передовую поздравлять наших бойцов. Штурмовому отряду «Ахмат» они передали дизельные генераторы, без которых невозможно заряжать беспилотные летательные аппараты, средства связи и обеспечивать освещение блиндажей.

«Пусть исполнятся все заветные желания наших мужественных защитников. Мне кажется, что этого хочет и вся наша страна. Победа будет за нами!» — подчеркнула Елена.

Артистам удалось также пообщаться с командиром с позывным «Шустрый». Он рассказал гостям о том, как его солдаты недавно взяли новую «точку», а также разрешил им поприсутствовать при допросе пленного украинца. Елена, Юрий и Владимир смогли лично убедиться в вежливости защитников Донбасса при общении с пленными.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, как Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе.