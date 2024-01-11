🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 11 января — день будет идти совсем не по плану. Придется вечно доказывать свою правоту и добиваться справедливости. А если будете слишком активны, то судьба поставит подножку. Не стройте ложных надежд.

♈ Овны

Полезно зависать сегодня в интернете — вы можете познакомиться с интересными людьми, найти новые проекты или работу. Постарайтесь быть активным и в реальности — общайтесь с близкими и помогайте им по дому. Также полезно сегодня разделить день на до обеда — в это время лучше заниматься прошлыми задачами, и после — когда вы сможете взяться за новые дела. Только так вы сможете провести этот день продуктивно.

Космический совет: не стройте грандиозные планы. Они принесут лишь разочарования вместо успехов.

♉ Тельцы

Утром лучше расслабиться и отказаться от решения каких-либо вопросов — будет очень сложно. А вот после обеда стоит, наоборот, больше активничать — тенденции дня разгоняются и наступает время для работы, переговоров и сложных дел. Постарайтесь не проворонить большие возможности этого вечера, чтобы получить повышение или укрепить отношения с начальством.

Космический совет: займитесь своим хозяйством. И задумайтесь о смене профессиональной деятельности.



Баловни судьбы и неудачники: кому из знаков китайского гороскопа повезет в 2024 году

♊ Близнецы

Отличных предложений сегодня будет выше крыши. Постарайтесь найти самые интересные и финансово выгодные. Обстоятельства в этот день могут выбить из колеи, ведь нужно будет принимать важные решения молниеносно, но не расстраивайтесь и не бойтесь — каждое ваше действие будет правильным. А вот в работе можно будет взвешивать варианты, искать подходящий ответ.

Космический совет: день удачен для новых знакомств. Но не стоит планировать поездки и путешествия.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Личная жизнь расцветает пышным цветом. Постарайтесь наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе с партнером, потому что позже проблемы вытянут вас в серую реальность. Также звезды советуют в этот день браться за что-то новое — у вас точно получится. Кроме того, полезно сегодня думать о здоровье — сейчас ваш организм не может справиться со всем в одиночку, ему нужна ваша помощь.

Космический совет: пришло время разгрести финансовые вопросы. Все, что задумаете, может осуществиться.

♌ Львы

Сегодня у вас есть отличный шанс продвинуться по карьерной лестнице, поэтому стоит разглядывать возможности даже в простых вещах и ситуациях, чтобы не проворонить. Полезно в этот день не просто слышать, но и слушать окружающих, участвовать в дискуссиях и смело высказывать свое мнение — так вы сможете вдохновить кого-то на великие дела и найти единомышленников.

Космический совет: не рискуйте сегодня. Откажитесь от экспериментов и экстремальных занятий.

♍ Девы

Акцентируйте внимание на мелочах — сегодня они играют главную роль. Поэтому полезно проверять бумаги и работу несколько раз, прежде чем сдать. Также звезды советуют не раздувать из мухи слона, не усложнять самому себе задачи и искать легкие выходы из ситуации. Перемены сейчас могут испортить ваше будущее, поэтому держитесь от них подальше и не вводите в свою жизнь самостоятельно.

Космический совет: задумайтесь о будущем, пора строить планы на дальнейшую жизнь. Удача на вашей стороне.

♎ Весы

Не стоит выходить из зоны комфорта лишний раз — сегодня вам будет крупно везти только в пределах знакомой и спокойной обстановки. Осторожнее с новыми знакомыми — в этот день вы можете увлечься и совершить поступки, которыми позже вряд ли будете гордиться. Жаловаться кому-либо и разговаривать о проблемах даже с близкими запрещается, лучше поделитесь приятными вестями.

Космический совет: проведите время в кругу семьи или близких друзей. Могут возникнуть проблемы с финансами.

♏ Скорпионы

Сегодня лучше замереть или уйти в тень — вы можете совершить много фатальных ошибок. Меньше разговаривайте, не беритесь за сложные дела и большие проекты — сейчас лучше обратить внимание на что-то рутинное и до боли знакомое. Вообще, в этот день вы можете достичь многого, просто загадав желание — несмотря на такой проблемный день, судьба преподнесет вам парочку подарков.

Космический совет: не делитесь своими идеями и мыслями с другими. Вас могут подставить недоброжелатели.

♐ Стрельцы

Сегодня вам будет сложно общаться с окружающими — чаще всего они будут раздражать вас своей медлительностью, ленью и простотой. По этой же причине работать в этот день лучше в одиночку, не доверяя какие-либо задачи коллегам. Велика возможность разочароваться в себе или других — старайтесь не ставить высокую планку, до которой будет тяжело дотянуться.

Космический совет: не стоит сегодня ни с кем ругаться. Свой негатив оставьте при себе, не выливайте на других.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Отличный день, чтобы улучшить свою жизнь или помочь другу или близкому. Также сегодня вы будете приковывать к себе взгляды незнакомцев — будьте разборчивы в общении и знакомстве, ведь нечаянно на крючок вашего обаяния может попасться совсем не та рыба. Вообще, в этот день будет сложно не ошибиться и принять верное решение, поэтому звезды советуют вам отложить важные вопросы на завтра.

Космический совет: не обижайтесь на тех, кто вам дорог. Они не желают зла. Возможны скандалы, будьте осторожнее.

♒ Водолеи

Сегодня стоит показывать свою любовь второй половинке, признаваться в чувствах и делать все, чтобы сдвинуть отношения с мертвой точки — если вы будете активны и инициативны, звезды помогут вам. Также полезно в этот день помогать близким — вам самому будет приятно оказать помощь и услышать слова благодарности. Можно придерживаться своего плана на день, но не стоит отказываться от предложений и неожиданных мероприятий.

Космический совет: пришло время выполнять старые обещания. Обдумайте свои шаги тщательнее.

♊ Рыбы

Пришло время окунуться в приключения и вляпаться в интересную историю. Для этого даже не обязательно выходить из дома — что-то необычное может случиться с вами в Сети. Вообще, это прекрасный день, чтобы с кем-то познакомиться, найти новые проекты или новую работу. Только стоит быть осторожнее с коллегами и друзьями — они могут втянуть вас в свои интриги и переложить на ваши плечи дополнительную ответственность.

Космический совет: сегодня успех поджидает вас повсюду. Обсудите важные вещи с коллегами и близкими.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 году.