Солиста группы «Щенки» арестовали на десять суток Сегодня, 17:50 Дарья Евстрахина 45 45

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck; 5-tv.ru

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Сегодня Максим Тесли, выступивший в Санкт-Петербурге в одном носке на причинном месте, был задержан в аэропорту Пулково.