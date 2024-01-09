Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

За последние годы государство и президент лично уделяют экологическим проблемам столько внимания, что забота о чистоте природы стала одной из основ всей госполитики.

В этом году национальный проект «Экология» реализуется с небывалым ранее масштабом. Сейчас он состоит из множества программ, названия которых говорят сами за себя: это «Чистая страна», «Чистый воздух» и «Генеральная уборка».

Сегодня глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала Владимиру Путину о работе ведомства. Ликвидируются сотни свалок, большое внимание — водным ресурсам.

Например, по оздоровлению Волги работает целая федеральная программа, а на Черноморском побережье скоро построят современные очистные сооружения. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный расскажет обо всем подробнее.

В президентский кабинет глава Росприроднадзора пришла с наглядной презентацией итогов деятельности, но, помимо цифр, диаграмм и графиков, которые Путин тут же начал изучать, очень важными были слова.

За последние годы государство и президент лично уделяют экологическим проблемам столько внимания, что забота о чистоте природы стала одной из основ всей госполитики.

«Экология сегодня перестала быть таким „праздником выходного дня“, когда это только субботники и посадка дерева в собственном дворе. Сегодня экология в России — это не модные слова типа ESG-повестки и не презентации, это действия и результат», — рассказала Радионова.

Проекты «Чистый воздух», «Чистая страна», «Генеральная уборка» стали по-настоящему всенародными. Жители регионов сами составляют карты «природных отравлений»: несанкционированные свалки, исчерпавшие свой ресурс мусорные полигоны, незаконные сбросы.

Три тысячи «сигналов SOS», 770 проверок и 138 ликвидированных очагов опасности. Путин интересуется, насколько ответственны в природном плане наши крупнейшие нефте- и газодобытчики.

— Как у нас на Каспии? Там же компании наши работают нефтегазовые.

— Наши нефтегазовые компании отвечают высоким стандартам, у нас нет к ним вопросов. Не было зафиксировано ни одного несанкционированного сброса, мы очень жестко за этим смотрим.

Пускай за окном январская стужа, но уже и сейчас, по мнению президента, можно подумать и о состоянии прибрежной зоны, главного места летнего отдыха россиян.

— Черноморское побережье у нас — главное место отдыха всей России.

— Мы сопровождаем сейчас масштабный проект, который готовит правительство по строительству очистных сооружений. Я лично прошла каждый водовыпуск в Сочи, всю побережную, большое количество километров пешком. Мы ждем реконструкции большой. И то же самое — побережье Геленджика, мы сопровождаем строительство очистных сооружений.

— А финансирование там участники этих проектов находят, вам что-то известно об этом?

— Финансирование — не совсем наш вопрос, но мы видим, как реализуются проект в Геленджике. Мы понимаем, как формируется проект по оздоровлению Сочинского побережья.

— А кто там основные участники?

— Насколько я понимаю, это «Ростех» делает.

Еще один проект, за которым Путин лично следит уже много лет, — освобождение от вредных выбросов воздуха в 12 самых проблемных городов в стране.

— А вот проект в 12 городах, «Чистый воздух», он как?

— Проект «Чистый воздух» — один из самых сложных проектов. Долго была подготовка, нормативные документы были не готовы, потому что никогда не реализовалось. Знаете, самое обидное для нас, когда я приезжаю в какой-нибудь из этих городов и все говорят: вот подышим, Родионова прилетела, и действительно иногда это так. Но сейчас все предприятия утвердили свои программы, очень многие меняют технологические решения.

Росприроднадзор — один из самых строгих контролеров в России. Только за год собрано штрафов на 17,5 миллиарда рублей.

Кроме того, ведомство сопровождает все проекты, связанные с освоением Северного морского пути, Восточного полигона — самых важных проектов для российской экономики. Но, помимо глобальных задач, есть еще и самая приятная миссия — спасение краснокнижных животных.

Вся страна следила за историей с медведицей, у которой во рту застряла консервная банка, миллионы людей сопереживали медведю Диксону, отморозившему лапы. В итоге у Росприроднадзора родился, пожалуй, самый необычный проект, попавший «на подпись» к Президенту.

— У вас там есть предложение, проект, да? «Медвежий патруль» — это что такое?

— Да, мы бы хотели организовать «Медвежий патруль», потому что для нас очень важно: мы обучаем людей в конфликтной ситуации, как надо себя вести. Естественно, жители, которые там живут, поселка Диксон, они пугаются, пугаются за себя, за своих детей.

— Так, а что нужно для этого сделать?

— Для этого нужно, чтобы субъект Российской Федерации образовал у себя такую постоянно действующую команду, мы будем ее обучать.

Расстались как раз на осознании того, что обучение правильному экологическому поведению — одна из главных задач Росприроднадзора. Ведь профилактика нарушений обходится бюджету куда дешевле, чем ликвидация последствий.