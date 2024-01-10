«Подлый карьерист»: Вячеслав Макаров рассказал о темной стороне своей личности

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Шоумен заявил о желании сыграть злодея в кино.

Певцу и телеведущему Вячеславу Макарову не составит труда сыграть отрицательного персонажа в кино. Более того, именно в такой роли он гармонично чувствовал бы себя. Такое признание шоумен сделал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Скорее, злодея какого-нибудь сыграл бы, почему нет. Мне кажется, у меня и внешне этому все соответствует, и внутренняя часть во мне темная все-таки тоже существует. Эту грань можно раскопать где-то внутри и вывести ее наружу», — заявил артист.

Макаров отметил, что не имеет никаких предубеждений относительно ролей злодеев, поскольку в каждом человеке так или иначе живет несколько личностей, в том числе и отрицательная. Наоборот, подчеркнул шоумен, ему было бы интересно изучить мотивы отрицательного героя, понять, почему он именно так поступил в той или иной ситуации, и примерить на себя его качества.

«Может быть, подлого карьериста сыграл бы, который идет по головам. Мне кажется, такого персонажа я бы хорошо сыграл. Я таким не являюсь в жизни, но мне кажется, я бы хорошо понял, чем мотивирован этот человек, и почему он пренебрежительно относится к людям», — рассуждает артист.

Полное интервью с Вячеславом Макаровым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему шоумен Вячеслав Макаров отверг карьеру оперного певца.