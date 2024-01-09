Восемь отверстий: злоумышленники просверлили газопровод в Германии

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Повреждения обнаружили во время проверки труб в конце ноября 2023 года.

Злоумышленники просверлили восемь отверстий в еще не запущенном в эксплуатацию газопроводе на севере Германии. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

В материале указано, что отверстия были обнаружены во время осмотра, который производили специалисты в ноябре 2023 года. Пробоины были узкими и практически незаметными на первый взгляд. Преступники применили сверла малого диаметра.

Ущерб, нанесенный диверсией, оценивается в 1,6 миллиона евро.

Речь идет про трубопровод от Брунсбюттеля до Хетлингена, который должен был использоваться для транспортировки сжиженного газа. В эксплуатацию объект должны были ввести в конце 2023 года, однако запуск отложили, не назвав причины.

Отмечается, что это не первый случай, когда строительству газопровода был нанесен ущерб. Весной прошлого года в районе Грос-Норденде был обнаружен распиленный элемент трубы. Причастных тогда не нашли, а дело свернули.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Финляндии назвали маловероятным случайное повреждение Balticconnector.