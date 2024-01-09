Восемь отверстий: злоумышленники просверлили газопровод в Германии
Spiegel: злоумышленники просверлили восемь отверстий в газопроводе в Германии
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Повреждения обнаружили во время проверки труб в конце ноября 2023 года.
Злоумышленники просверлили восемь отверстий в еще не запущенном в эксплуатацию газопроводе на севере Германии. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
В материале указано, что отверстия были обнаружены во время осмотра, который производили специалисты в ноябре 2023 года. Пробоины были узкими и практически незаметными на первый взгляд. Преступники применили сверла малого диаметра.
Ущерб, нанесенный диверсией, оценивается в 1,6 миллиона евро.
Речь идет про трубопровод от Брунсбюттеля до Хетлингена, который должен был использоваться для транспортировки сжиженного газа. В эксплуатацию объект должны были ввести в конце 2023 года, однако запуск отложили, не назвав причины.
Отмечается, что это не первый случай, когда строительству газопровода был нанесен ущерб. Весной прошлого года в районе Грос-Норденде был обнаружен распиленный элемент трубы. Причастных тогда не нашли, а дело свернули.
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