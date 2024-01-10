«Увы и к сожалению»: в чем различия ишемического и геморрагического инсультов

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Личный архив Алексея Жито; 5-tv.ru

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Один из недугов чаще заканчивается летальным исходом — также от него невозможно восстановиться на 100%.

Врач-терапевт Алексей Жито рассказал 5-tv.ru про различия и опасности ишемического и геморрагического инсультов.

«Почему это так важно? Потому что лечение ишемического и геморрагического инсульта крайне сильно отличаются. Более того, лечение пациентов с этими типами инсульта часто являются противоположны», — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что причиной ишемического инсульта чаще всего является тромб. Клетки не получают кислорода, питательных веществ, глюкозу, в результате происходит их отмирание.

При геморрагическом инсульте случается аневризма. Кровь изливается в череп и начинается сдавливание головного мозга — в итоге происходит гипоксическое повреждение.

Бывает и такое, что у пациента нет признаков страшного недуга — это называется «немой инсульт». Только при детальном обследовании можно заметить какие-то предпосылки — и даже списать их на общую слабость, недомогание и обычную головную боль.

«Реабилитация после инсульта проходит достаточно длительно. К сожалению, после некоторых типов инсульта полноценной реабилитацией не удается добиться никогда. Увы и к сожалению. Но в целом часто после определенных типов инсульта, особенно если небольшой инсульт, если быстрое обращение к врачу, если правильная тактика, если хорошее лечение, то как правило, удается добиться хороших результатов. И полностью восстановиться действительно возможно», — рассказал врач.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann; Личный архив Алексея Жито; 5-tv.ru

Также доктор подробнее рассказал про аневризму. Он объяснил, что она может возникнуть практически в любом сосуде.

«Это выпячивание сосудов, который может расслаиваться и даже разрываться. Разрыв сосуда чреват кровоизлиянием, кровотечением и это кровотечение может приводить к тяжелым последствиям. В зависимости от того, где располагался патологически измененный сосуд, может возникать кровоизлияние, которое называется геморрагическим инсультом», — отметил терапевт.

Он отметил, что геморрагический инсульт может привести к летальному исходу. Также после него практически никто не восстанавливается на 100%, поэтому важно вовремя поставить диагноз и провести диагностику головного мозга и пройти правильный курс лечения.

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