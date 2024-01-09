Обнаженные снимки и измены мужа: главные скандалы в жизни Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Девушка опозорилась перед королевой на собственной свадьбе.

Кейт Миддлтон — одна из самых известных женщин на планете. К ее персоне всегда было приковано внимание миллионов людей по всему миру. Королевская особа успевает не только выполнять свои непосредственные обязанности, но и заниматься воспитанием троих детей. Но даже в ее безупречной биографии было несколько проколов.

Опубликованные обнаженные фото

В 2012 году герцогиня проводила свой отпуск на частной вилле во Франции. В какой-то момент она решила позагорать топлес. В этот самый момент ее сфотографировали журналисты. Публикация снимков была сравнима с эффектом разорвавшейся ядерной бомбы. Представители Букингемского дворца заявили, что это прямое вторжение в частную жизнь.

Главный редактор французского издания, которое опубликовало фотографии, попыталась оправдаться. По словам Лорен Пие, в снимках нет ничего предосудительного.

«Она — принцесса XXI века. Она выходит на балкон особняка топлес, как появляются на пляжах южной Франции тысячи девушек со всего мира. Ее можно увидеть с шоссе, проходящего совсем неподалеку, по которому ездят сотни машин. Ее видно даже с улицы. В этих фотографиях нет ничего ужасного», — заявила женщина.

Однако суд встал на сторону британской стороны. Французское издание признало, что фотографии все же были вмешательством в частную жизнь.

Нарушение этикета на свадьбе

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com / Pool

Впрочем, что Кейт та еще штучка, стало понятно еще на свадьбе. СМИ писали, что Уильям не торопится связывать себя узами брака и раз за разом переносит свадьбу.

Даже сама церемония не прошла гладко. По правилам этикета девушка должна была сделать реверанс перед королевой. Но по нелепой случайности забыла об этом.

«Невеста должна поклониться королеве, когда проходит рядом с ней, и Кэтрин Миддлтон забыла это сделать. Протокол очень важен», — писали эксперты по этикету.

Конечно, небольшую оплошность Кейт простили. Однако, по слухам, королева была очень недовольна. Но и муж, Уильям, тоже отличился. К примеру, он попросил брата стать его свидетелем, а кого-то из помощников.

Конфликт с Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com / Paul Marriott, via www.imago-ima

В свое время британские таблойды писали, что герцогиня Кембриджская довольно холодно отнеслась к выбору принца Гарри. Ведь Меган начала отбирать у нее статус самой популярной особы в королевской семье.

В 2019-м Гарри и Маркл и вовсе решили переехать в поместье Фрогмор, расположенное в Виндзоре. Поговаривают, что неприязнь девушек друг к другу даже стала камнем преткновения между братьями.

При этом сами герцогини отношения комментировать оказывались. Более того они вместе посетили рождественскую службу, где довольно мило пообщались, демонстрируя симпатию. Впрочем, такая актерская игра не убедила британскую публику.

«Меган и Кейт шли в церковь рядом друг с другом, мило улыбаясь, обмениваясь шутками и делая вид, что все в порядке. Да, это было непросто — с учетом того, как испортились их отношения в последнее время, но демонстрировать обоюдную неприязнь на Рождество было бы слишком», — сообщал источник в королевской семье.

Хранил ли верность принц Уильям

Фото: www.globallookpress.com / d75

О том, что принц Уильям позволял себе флиртовать с другими девушками, слухи ходили довольно давно. К примеру, в книге Джессики Джейн «Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой» описывается ситуация из 2009 года, когда любовь наследника трона к шумным тусовкам едва не стала причиной расставания пары. Пока девушка размышляла над отношениями с возлюбленным, тот без задней мысли развлекался и открыто намекал на близость другой девушке.

На несколько лет все затихло. Но в 2017 году Уильям рванул в Швейцарию вместе с друзьями. Королевская особа бросила свою жену на несколько недель и пропустила ряд важных мероприятий. Сообщалось, что в компании с наследником трона заметили нескольких девушек. СМИ писали, что принцу особенно приглянулась блондинка-модель Софи Тейлор. Сам принц и Миддлтон проигнорировали эти слухи, решив сохранить молчание.

Некоровлевская мода

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com / Pool

Кейт Миддлтон известна своей любовью к модной одежде. Критики по всему миру восхищаются ее простыми, но очень изящными нарядами, в которых она появляется на всех официальных торжествах.

Однако любовь к платьям однажды сыграла с ней злую шутку. Во время посещения аэропорта Калгари подол ее платья сильно развивался, позволив фотографам сделать крайне пикантные снимки. Впрочем, саму Миддлтон это совершенно не беспокоило. Женщина спокойно пообщалась с военными. Аналогичный случай, кстати, произошел во время визита в Нью-Дели.

На радость себе: сколько Кейт Миддлтон за год потратила на одежду

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл расскажет о жизни в королевской семье в своей книге. В мемуарах супруга принца Гарри намерена представить на суд публике особый взгляд на события в Букингемском дворце.