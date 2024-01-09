Почти миллион человек посетили выставку «Россия» в первые дни 2024 года

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Гостей в павильонах на ВДНХ встречали 18 национальных Дедов Морозов.

Почти миллион человек провели первые дни нового 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом московская площадка сообщила в своем официальном Telegram-канале.

«Почти миллион человек встретили первые дни 2024 года, знакомясь с достижениями страны», — указано в публикации.

Посетителей выставки в праздничные дни встречали 18 национальных Дедов Морозов и самые узнаваемые герои любимых мультфильмов. Гостей угощали теплым чаем, а также предлагали принять участие в различных мастер-классах по созданию сувениров и вещей для дома.

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова поблагодарила за высокий интерес и пообещала еще много интересного в рамках проведения мероприятия. По ее словам, выставка живая и, что важно, посвящена людям и Родине.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, что на выставке-форуме «Россия» Новый год встретили 120 тысяч человек.