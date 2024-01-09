Алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков

Фото: www.globallookpress.com / Hans Punz

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Раньше такая продукция входила в список товаров-исключений, на которые не действуют ограничения. Что изменилось?

Мороженное, сделанное на основе спиртных напитков, будет продаваться в России по правилам алкоголя. Соответствующее распоряжение дали в правительстве РФ, сообщает ТАСС.

Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртным напиткам, а это, в том числе означает, что его продажа детям будет запрещена.

С 2012 года все продукты, содержащие более 0,5% этилового спирта, относятся к алкогольной продукции, для производства, хранения и реализации которой необходимы соответствующие лицензии. Есть и ряд других ограничений — например, запрет на продажу несовершеннолетним.

Алкогольное мороженое раньше значилось в списке исключений, в котором перечислена пищевая продукция, содержащая спирт, но не считающаяся алкоголем. В этот перечень входили также замороженные десерты, щербеты и пищевой лед. Они также исключены из этого списка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут легализовать онлайн-продажу алкоголя.