Опасные соседи: как сильно пылевые клещи могут навредить человеку

Фото: Zuma / ТАСС

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Врач-аллерголог подробно рассказала откуда берутся мелкие вредители и как с ними бороться.

Кто они эти невидимые сожители? Пылевые клещи — маленькие насекомые размером около половины миллиметра. Человеческим глазом их увидеть нельзя, но иммунная система человека может пострадать от них.

Обитают насекомые обычно в теплых и влажных местах среди домашней пыли. Питаются отмершими клетками кожи людей и животных, а также перхотью и другими органическими остатками. Больше всего их в постельном белье, подушках, диване, коврах, шторах и так далее.

Врач-аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина объяснила аif.ru, как бороться с пылевыми клещами. Во-первых, даже если квартира убранная, это далеко не значит, что у вас нет пылевых клещей. Даже в одном грамме домашней пыли может присутствовать от двух до десяти тысяч паразитов. Они всегда живут колониями и часто больше всего их в труднодоступных местах.

Чем опасны пылевые клещи

Во-вторых, нужно разобраться, чем же конкретно опасны пылевые клещи? Сами они кусаться не могут, но их выделения способны нанести вред. Частички попадают в воздух и при вдыхании у человека может начаться аллергическая реакция. Аллергия на пылевых клещей достаточно распространена и провоцирует аллергический ринит, атопический дерматит и бронхиальную астму.

Симптомы аллергии на пылевых клещей

Чтобы понять, есть ли у вас аллергия, нужно обратить внимание на внесезонные симптомы: чихание, сухость, шелушение, першение в горле, слезоточивость глаз, покраснение кожи и зуд. Все это будет проявляться независимо от сезона круглый год. В любом случае при обнаружении симптомов следует обратиться к врачу-аллергологу.

Как избавиться от пылевых клещей

И, наконец, как же защититься от вредителей? Сперва нужно создать для них некомфортные условия. Например, использовать гипоаллергенный текстиль и минимум один раз в неделю стирать постельное белье, не забывая его гладить. А также регулярно и тщательно делать влажную уборку по всей квартире, а не только, где видна пыль. От ковров и обилия мягких игрушек лучше отказаться.

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