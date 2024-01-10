Фото, видео: Кадр из к/ф «Вызов», реж. Клим Шипенко, 2023 г.; 5-tv.ru

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Во всем мире выход снятого в космосе кино восприняли с восторгом и завистью, однако в России его многие не оценили. И напрасно, уверен режиссер.

Граждане России не были подготовлены к выходу снятого в космосе отечественного фильма «Вызов». Отсюда и критика картины, вызванная неоправданно высокими, как многие считают, затратами на съемки. Такое мнение озвучил актер и режиссер Александр Ковтунец в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко на площадке 18-го международного кинофестиваля «В кругу семьи».

По мнению кинодеятеля, российское общество нужно было заранее, еще на этапе замысла, информационно готовить к выходу «Вызова», объяснять важность идеи снова быть первыми в космосе и обойти американцев, которые в это время тоже вынашивали идею создания в космосе фильма с актером Томом Крузом в главной роли. Однако в итоге эту ключевую составляющую начали объяснять уже после выхода «Вызова», когда зрители уже успели составить мнение о фильме, отметил Ковтунец.

«Когда у человека уже сложилось негативное впечатление, переломить его очень сложно. В момент, когда был только запуск, — вот в этот момент уже нужно было об этом говорить. Чтобы, когда человек получил первую информацию, он уже понимал… А когда я говорю себе, что вот потратили все не туда, а мне говорят, что мы Тома Круза „сделали“, да мне плевать на этого Том Круза! У меня не включается внутренняя мысль, причем тут Том Круз», — пояснил режиссер.

Между тем в съемках «Вызова» был важный соревновательный момент, подчеркнул Ковтунец. По его словам, после выхода фильма во всем мире к России стали по-другому относиться: арабский мир, Индия, Китай восприняли это событие с восторгом и определенной долей зависти. Для них оно стало показателем того, что Россия «круче» США, раз первой сняла кино в космосе.

Эту же мысль еще до создания фильма надо было доносить и до граждан России, объясняя важность и необходимость затрат на него, уверен режиссер.

Полное интервью с Александром Ковтунцом в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему народный артист России Дмитрий Харатьян считает фильм «Вызов» мощным кино.