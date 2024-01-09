Фото: Instagram* / sergey_kosenko

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Телеведущая не оценила поступок популярного инфлюенсера.

Лера Кудрявцева в пух и прах разнесла блогера Сергея Косенко, бросившего своего ребенка в снег. Популярная телеведущая отметила, что обычно не комментирует подобные скандалы, однако она не может терпеть издевательств над людьми.

«Когда касается детей — меня клинит. И защищать его могут, только те, у кого детей нет. Просто дичь! Его бы самого кинуть с Эвереста», — возмутилась звезда.

Впрочем, сам блогер свой поступок не считает чем-то ужасным. В своих социальных сетях мужчина в саркастичной манере прокомментировал общественный резонанс: он призвал подписчиков не лезть в его жизнь, а также поинтересовался, что они могут дать детям.

Блогера Косенко, швырнувшего грудничка в сугроб, подозревают в неуплате налогов

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко. Он потребовал экстрадировать мужчину в Россию — в настоящий момент блогер проживает в США.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.