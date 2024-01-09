«Макрон-младший»: Габриэль Атталь назначен премьер-министром Франции
BFMTV: Атталь назначен на пост премьера-министра Франции
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
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Он стал самым молодым председателем кабмина в стране.
Новым премьер-министром Франции назначен Габриэль Атталь. Об этом сообщает BFMTV.
«Габриэль Атталь назначен премьер-министром и сменил Элизабет Борн», — говорится в публикации.
Отмечается, что Атталю 34 года, она стал самым молодым премьер-министром Франции.
Однако в стране не все приветливо встретили нового председателя кабмина. Так, лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Панот обвинила Атталя в высокомерии и презрении.
«Это господин Макрон-младший, который спциализировался на высокомерии и презрении», — сказала она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Франции Элизабет Борн уволилась с поста. Президент республики Эмманюэль Макрон поблагодарил ее за преданность делу и решительность.