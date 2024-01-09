«Октябрь 2025 года»: во Франции раскрыли, как завершится конфликт на Украине

Политолог Тетре: ВС РФ прорвут оборону ВСУ к апрелю и освободят Одессу и Харьков

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Незалежная потеряет новые регионы и останется без выхода к морю, но ради выживания придется пойти на уступки.

Французский политолог Брюно Тетре спрогнозировал, как и когда завершится конфликт Украины и России. Свою версию он изложил в статье для Le Point.

События, по его мнению, развернутся в «октябре 2025 года». В абсолютно непримечательном бараке где-то под Запорожьем некто исполняющий обязанности президента Украины подпишет перемирие с главнокомандующим ВС РФ.

«Измученная более чем трехлетним конфликтом Украина решила, что ее выживание зависит от компромисса», — пишет автор.

По его словам, уже к апрелю российская армия сможет прорвать украинскую линию обороны на юго-востоке и северо-востоке, а после освободит Харьков и Одессу. Также, считает он, к завершению конфликта бывшая советская республика останется без выхода к морю.

Тетре в заключение отметил, что западная помощь киевскому режиму будет сокращаться на фоне провалов ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ за 2023 год.