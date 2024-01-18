«Легко о важном»: Ковтунец объяснил, какого кино не хватает в России

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Режиссер поставил в пример зарубежный опыт создания фильмов.

Российская киноиндустрия почти не выпускает по-настоящему воспитательных фильмов для молодежи. На это обратил внимание актер и режиссер Александр Ковтунец в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Мы все-таки идем в кинотеатр отдохнуть, немножко переключиться. Нам не хочется, чтобы нас „грузили“. Нам хочется, чтобы в этом достаточно легком общении нам рассказали о каких-то важных и глубоких вещах. Не хватает фильмов по-настоящему воспитательных», — пояснил Ковтунец.

Он привел в пример Японию, где фильмы, которые не затрагивают вопрос воспитания подростков и молодежи, не получают финансирования.

«Почему наша молодежь смотрит японские аниме? Да потому что там с психологической точки зрения разобрано все, что волнует подростка, ребенка, юношу, девушку», — отметил кинодеятель.

Полное интервью с Александром Ковтунцом в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего, по мнению режиссера Александра Ковтунца, остро не хватает современному российскому кино.