В 116 домов Подмосковья вернули тепло, на очереди еще 57 многоэтажек

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Работы в круглосуточном режиме ведут две сотни аварийных бригад.

Подача отопления в 116 домов в Московской области восстановлена, на очереди еще 57 многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

К теплу были успешно подключены 116 домов. Ожидается, что в оставшихся отопление появился до конца суток.

«Работы в Подмосковье планируется завершить в течение суток», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что работы по ликвидации последствий аварий ведутся круглосуточно, задействованы 204 аварийные бригады.

Глава МЧС Александр Куренков заслушал доклад об обстановке в столичном регионе. Он отметил, что дежурным службам благодаря оперативному реагированию удается эффективно бороться с последствиями аварий.

В Подольске несколько дней назад ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления в многоквартирных дома северо-восточной части Климовска. До этого там запустили два резервных котла. Как объяснял глава городского округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замерзла и при запуске появляются прорывы на магистральной линии и в домах.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о титанических усилиях для обновления системы ЖКХ.