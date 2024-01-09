Секретные способы: как грамотно восстановиться после Нового года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joel Marklund; 5-tv.ru

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Существуют методики, которые позволят наконец прийти в себя.

Прямо сейчас вся страна возвращается в рабочий режим. И, чтобы вернуться в форму после новогодних каникул, в ход идут все средства.

Кто-то обращается к спорту: говорят, можно начинать заниматься прямо в пижаме. Другие идут к косметологам, а некоторые ищут свежести в восточной медицине.

Корреспондент «Известий» Максим Облендер изучил разные способы, как прийти в себя после одних праздников и подготовиться к другим. Ведь впереди еще — Старый Новый год.

Лязганье вилок о тарелки с салатом сменяет звон железа в спортивном зале. Поднятие килограммов избавляет от килограммов, набранных за праздничную неделю, у тренажеров людно — спортсмены обновляют абонементы.

«Самое главное себя не винить, неделя ничего не сделает в долгосрочной перспективе. Занимаясь ранее последовательно, с определенной периодичностью, эффект никуда не денется. Возвращаемся потихоньку к тем нагрузкам, что были до праздников», — говорит фитнес-тренер Анастасия Морозова.

Косметологи тоже возвращаются к нагрузкам, не успели выйти на работу — тоже спешат на помощь. Клиенты доверяют им самое дорогое.

Лица, обветренные первыми январскими морозами и отекшие от недосыпа и обильных застолий. В дело идут крема и лосьоны, но лучше всего помогает убрать мешки под глазами терапия микротоками.

«Мы убираем избыточную жидкость из ткани, также мы активируем микроциркуляцию, за счет этого улучшается и цвет лица и темные круги под глазами пропадают, поэтому эта процедура в топе», — отметила косметолог, врач-дерматолог Екатерина Захлыстная.

В год Дракона по восточному календарю можно спросить совета у мастеров восточной медицины как встать с дивана и получить свой укол бодрости. От чего, например, помогает иглоукалывание?

Борется с утренней слабостью и активирует ресурсы организма. Чувствуется, что все активировалось и сразу захотелось на работу.

Прижигание сигарами из полыни, пиявки и банки, массаж спины и лица для тех, кто хорошо отмечал. Можно справиться своими силами — здесь советуют нормализовать режим дня.

Возьми за правило: если лег спать на четыре часа позже обычного, поспи днем два. На шесть часов позже — отдохни три, и питайся правильно.

«Супы, бульоны, вареная пища, необходимо разгрузить желудочно-кишечный тракт. Также необходимо пить теплую кипяченую воду. Это необходимо, чтобы восстановить огненное тепло желудка», — делится тибетолог Баирма Цыпылэ.

Есть и еще один верный совет, как оправиться после праздников — не праздновать. Артем всю неделю работал: созвоны, консультации.

«2-3 января мне пришлось проводить уроки, проводить встречи с учениками, поэтому не только я работал, я еще и заставлял работать других», — сказал маркетолог, преподаватель курсов Артем Семенов.

Отмечал, не отмечал… Сразу после праздников есть повод заглянуть в магазин и поохотиться на скидки.

«То же игристое начинает снижаться, потому что в обычное время потребление меньше. Его проще продать в ноль или даже уходить в минус, чем нести затраты на хранение», — рассказывает маркетолог Андрей Капитонов.

Эксперты советуют обратить внимание на все традиционные продукты новогоднего стола — конфеты, красная рыба, вареная колбаса. Все это можно ухватить со скидкой до 60%.

Тем более, уже в эти выходные еще один Новый год. Старый, но не менее всеми любимый.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про лучшие диеты для разгрузки после Нового года.