Появились кадры момента ДТП, в котором машина сбила поэта Льва Рубинштейна

Водитель, сбивший поэта Рубинштейна, за год нарушил ПДД 19 раз

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Авария произошла 8 января на улице Образцова в Москве.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы опубликовал в Telegram-канале видео момента ДТП, где водитель иномарки сбил поэта Льва Рубинштейна.

Авария произошла 8 января на улице Образцова. На кадрах видно, как поэт переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, однако, не успевает добраться до тротуара.

В результате ДТП Рубинштейн получил множественные переломы и черепно-мозговую травму. Сейчас Лев Рубинштейн находится под пристальным наблюдением медиков, врачи оценивают его состояние как тяжелое. У него отек мозга и начались осложнения.

По данным Дептранса, за водителем, сбившим Рубинштейна, предварительно, числится 19 эпизодов нарушении ПДД только за последний год. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четыре человека погибли в ДТП с участием 30 машин в Новгородской области.