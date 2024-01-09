В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ за 2023 год

Шойгу: потери ВСУ за 2023 год превысили 215 тысяч боевиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yves Choquette; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска методично снижают боевой потенциал противника.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший 2023 год потеряли более 215 тысяч боевиков. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе селекторного совещания ведомства.

Министр отметил, что российская армия продолжает методично снижать боевой потенциал украинской стороны. Защитникам Донбасса, по его словам, удалось сохранить стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

«За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек», — прокомментировал он.

Шойгу добавил, что враг потерял не только живую силу, но и технику в столкновениях с ВС РФ. Украинские нацисты лишились 28 тысяч единиц вооружения в зоне конфликта.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в зоне СВО ликвидирован бывший американский морпех Патрик Брайан.