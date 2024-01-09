Умер заслуженный тренер России по спортивному ориентированию
Умер заслуженный тренер России Сокол Слободник
Фото: Из открытых источников
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30 сентября у него был юбилей — 85 лет.
Умер заслуженный тренер России по спортивному ориентированию Сокол Слободник. Об этом стало известно 5-tv.ru.
30 сентября у него был юбилей — 85 лет. Причиной смерти, как рассказал нам источник, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН).
Слободник Сокол — создатель и тренер Детско-юношеского клуба спортивного ориентирования «Искатель» в российской столице, он славится тем, что его воспитанники внесли весомый вклад в медальный лист ФСОР.
Он также был почетным членом Федерации спортивного ориентирования.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в возрасте 42 лет умер двукратный чемпион России в составе ЦСКА. Что могло стать причиной смерти в таком раннем возрасте?