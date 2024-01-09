Не удалось замаскироваться: как российские «Акации» уничтожили опорные пункты ВСУ

Расчеты САУ «Акация» уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Купянском

Фото: © РИА Новости

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Цели противника помогли выявить беспилотники.

Военные РФ с применением самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства обороны России.

По данным ведомства, украинские опорные пункты были замаскированы, но их нашли беспилотники группировки российских войск «Запад».

«Огнем из самоходных артиллерийских установок „Акация“ уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ», — отмечается в сообщении.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские бойцы уничтожают опорники ВСУ. Так, на южнодонецком направлении СВО восточная группировка ликвидировала один из них. На позиции противника в лесополосе наши бойцы выдвинулись при поддержке артиллерии.