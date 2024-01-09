Россияне стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан в 2023 году

Минтуризм: в 2023 году Казахстан чаще всего посещали россияне

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Республику посетили 357 тысяч граждан России.

С января по сентябрь прошлого года Казахстан посетили 834,9 тысячи иностранцев. Порядка 357 тысяч из них — россияне. Об этом сообщили в министерстве туризма и спорта республики.

За первые девять месяцев 2023 года число въехавших в страну туристов выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отметили в ведомстве. В 2022-м, согласно данным национальной статистики, с января по сентябрь в страну въехали около 319 тысяч россиян.

Таким образом, туристы из России стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан. Следом за ними расположились китайцы (75 тысяч человек) и турки (41 тысяча человек). В пятерку вошли и американцы. Из США в Казахстан приехали порядка 28 тысяч туристов, что на 50% больше, чем в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликован рейтинг самых спокойных и самых опасных стран для туризма в 2024 году.