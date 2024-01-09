Фото: www.globallookpress.com / Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via

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На его счету 60 поединков, в большинстве которых он победил.

Американский боксер Кевин Джонсон получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю принять в гражданство Российской Федерации… Джонсона Кевина Блю, родившегося 7 сентября 1979 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Джонсон на профессиональном ринге провел 60 поединков, в которых одержал 36 победы, причем больше половины из них (20) нокаутом. На его счету также 22 поражения. Еще два боя были завершены ничьей.

Ранее 5-tv.ru писал, что заключившие контракт с Минобороны иностранцы получат гражданство РФ. Все они будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию.