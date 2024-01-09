ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента России

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Политик был выдвинут на пост главы государства от партии КПРФ.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты России. Решение об этом было принято в рамках заседания комиссии.

Харитонов был выдвинут на пост президента от партии КПРФ 23 декабря. Спустя четыре дня он подал документы в ЦИК для участия в предвыборной гонке. Подписи избирателей кандидату собирать было не нужно, так как КПРФ — парламентская партия.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами на выборах президента РФ, которые пройдут в марте, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Они также были выдвинуты от своих партий.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Известно, что действующий глава государства Владимир Путин был первым, кто подал все необходимые документы в ЦИК для участия в выборах. Он принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 1,3 миллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.