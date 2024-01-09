«Люблю вас и вам желаю»: певец Шура ответил на советы покинуть Россию

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Исполнителя критикуют за его манеру и стиль, не соответствующий современным реалиям РФ, и предлагают сменить страну проживания.

Певец Шура заявил, что ни за что не покинет России, которая его полюбила, несмотря на его специфический образ. Об этом исполнитель заявил в личном блоге в социальных сетях в ответ на критику в Сети.

Шура, он же Александр Медведев, удивился, что некоторые пользователи советуют ему покинуть страну из-за того, что его манера и стиль не соответствуют современной России. Певец подчеркнул, что родился и вырос в РФ, здесь он выступает на протяжении 30 лет, у него есть свои поклонники. А еще — только на Родине он когда-нибудь умрет.

«Я был, есть и буду, а вы со своей злобой сами себя уничтожаете!» — заявил Шура злопыхателям.

Также 48-летний исполнитель посоветовал публике быть добрее и любить друг друга, подписав себя как «клоун-лицедей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шура рассказал о скандалах с журналистами.