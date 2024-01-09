В приморской Находке шесть тысяч россиян остались без отопления

Прокуратура: свыше 6 тысяч приморцев в Находке остались без тепла из-за аварии

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Прокуратура проводит проверку по факту прекращения теплоснабжения.

В Приморье произошла авария на котельной, в результате чего шесть тысяч жителей города Находка остались без отопления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В результате порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.8… без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Уточняется, что без тепла остались многоквартирные дома на Находкинском проспекте, а также улицах Верхне-Морской, Гагарина, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Сейчас специалисты проводят ремонтные работы.

Прокуратура проводит проверку по факту прекращения теплоснабжения, ведомство контролирует устранение проблемы и восстановление прав приморцев.

Проблемы с отоплением также наблюдались в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах Московской области. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверки по всем выявленным случаям отключения отопления. Они, в том числе, организованы городском округе Чехов, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

Между тем следователи возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи тепла в дома в Подольске. Президент РФ Владимир Путин взял на контроль проблемы в сфере ЖКХ в подмосковном городе и Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Подольска и начальник котельной задержаны после отключения отопления.