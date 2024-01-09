Смертельная опасность: как именно энергетики могут убить

Врач Умнов: зависимость от энергетиков может выработаться за три месяца

Фото: www.globallookpress.com / Romain Fellens

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Врачам известны фатальные случаи, спровоцированные употреблением тонизирующих напитков.

При чрезмерном употреблении энергетиков есть риск столкнуться с инфарктом или инсультом. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил Александр Умнов, преподаватель медфака Государственного университет просвещения.

По словам хирурга, при ежедневном употреблении напитка за три-шесть месяцев может развиться привыкание. Со временем пристрастие превратится в патологическую зависимость. Умнов подчеркнул, что врачи в нескольких странах фиксировали случаи смерти пациентов от инсульта, аритмии или инфаркта на фоне зависимости от энергетиков.

Умнов добавил, что тонизирующие напитки содержат высокие дозы кофеина и таурина. Эти вещества стимулируют нервную и сердечно-сосудистую системы, однако этот эффект временный.

«Через пару часов после приема энергетика усталость вернется. Заряд бодрости — миф. Энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте свыше 70 лет. Они не рекомендованы людям, имеющим заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики. Возможны также аллергические реакции немедленного типа», — уверен специалист.

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