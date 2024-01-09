На Ставрополье во время поисков пропавшей без вести женщины нашли три трупа
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Предварительно, причина смерти носит криминальный характер. Что случилось?
В многоквартирном доме города Кисловодска Ставропольского края полицейские наткнулись на три трупа, пока искали пропавшую без вести местную жительницу. Как стало известно 5-tv.ru, тела пролежали около трех суток.
Среди погибших правоохранители опознали и 40-летнюю женщину, которая была объявлена в розыск. Еще двое, мужчина и женщина, в розыск не объявлялись. Точные причины смерти еще предстоит выяснить судмедэкспертам, однако, по предварительным данным, у всех троих обнаружены ножевые ранения в области шеи.
По словам соседей, погибшие вели антиобщественный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками. В самой квартире, где нашли тела, царил беспорядок, рядом валялась разбитая бутылка из-под шампанского.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело пожилой женщины в крови обнаружено в квартире в Петербурге.