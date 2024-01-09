На грани своего майдана: почему фермеры в Германии блокируют автобаны

Фото, видео: Reuters / LEONHARD SIMON; 5-tv.ru

Как политика Олафа Шольца разгневала сельхозработников?

Германию ждет сценарий украинского «майдана» в случае, если Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.

Акции протеста сельхозработников возобновились накануне и набирают обороты, что грозит серьезным дефицитом товаров в местных супермаркетах. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев продолжит тему.

Барабанная дробь, флаги и громкие песни — движение многотысячной толпы напоминает шествие футбольных фанатов, вот только повод совсем не радостный. Так немецкие фермеры выражают недовольство властями Германии.

«То, что правительство делает с нами, увеличивая дорожный налог, повышая цены на дизельное топливо и так далее, мы больше не можем этого терпеть», — говорит водитель грузовика Йоахим Несселер.

Волна народных выступлений захлестнула немецкие города. Причина протестов — отмена субсидий на дизельное топливо и ряда налоговых льгот: правительство решило сэкономить на фермерах почти полмиллиарда евро.

«Остерегайтесь шторма, ветра и фермеров, которые в ярости», гласит надпись на одном из плакатов. Вот уже в Дрездене, казалось бы, мирная демонстрация переросла в потасовку с полицией — прогнать с площади митингующих силовики так и не смогли.

Светофор Олафа Шольца барахлит уже давно: Германия считается одной из самых дорогих стран Европы по ценам на продукты питания. В бюджете огромная дыра, в стране — социальный и экономический кризис.

И, чтобы выйти из него, правительство Шольца готово идти на любые меры — повышать для своих граждан налоги, отменять льготы, но только не прекращать финансовую поддержку ВСУ. Половину всей помощи Украине от ЕС выделили именно немецкие чиновники.

«Фермеры жестко критикуют Европейский союз. Они протестуют против неэффективного законодательства и бюрократии. Я думаю, что это выражение широкого недовольства политикой как правительства Германии, так и Европейского союза, которая привела к снижению уровня жизни населения», — отметил депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.

Словно апофеоз такой политики — кучи навоза на немецкой брусчатке. Даже такие методы выражения недовольства во всех городах простые немцы встречают с одобрением, вот и дети не остались в стороне — устроили пробег игрушечных тракторов.

«Правительство Германии в одностороннем порядке выдает повышение налогов против единственной отрасли, которая в значительной степени нейтральна по отношению к климату, а именно сельского хозяйства, которое в основном использует солнечную энергию. Это чудовищно нечестно. Это реальный экономический удар по нам», — сетует представитель «Свободных фермеров» Райнхард Юнг.

Массовые манифестации по плану продлятся неделю, но, по словам экспертов, протесты могут перерасти в нечто большее. Грязные сапоги на постаменте статуи зовущего у Бранденбургских ворот как символ того, что фермеры надолго покинули свои рабочие места. И, судя по дровам, которые этот тракторист подбрасывает в огонь забастовки, уходить с площадей обратно в поля аграрии не собираются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольцу грозит отставка в 2024 году.