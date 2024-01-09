Отек мозга и осложнения: в каком состоянии поэт Лев Рубинштейн

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Недавно стало известно, что его сбила машина. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Он в реанимации.

Поэта Льва Рубинштейна, которого сбила машина, доставили в НИИ имени Склифосовского и провели срочную операцию. Сейчас он находится под пристальным наблюдением медиков. Как стало известно 5-tv.ru, врачи оценивают его состояние как тяжелое. У него отек мозга и начались осложнения.

В ДТП Рубинштейн получил тяжелые травмы, в том числе, множественные переломы, кроме того, сильно ударился головой. После оперативного вмешательства его перевели в реанимацию.

Поэту Льву Рубинштейну 76 лет. Он начал свой литературный путь в 1960-х годах, в течение десятилетия став одним из основоположников московского концептуализма. Отличительной чертой его творчества являются стихи на карточках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поэт и актер Виталий Огородников умер после пророческой роли в фильме.