Ученые нашли опасный нанопластик в питьевой воде

В ходе эксперимента исследователи использовали новый метод микроскопии.

Порядка 240 тысяч пластиковых частиц может содержаться в однолитровой бутылке воды. Об опасной находке предупредили ученые в своей статье для американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, выдержки которой приводит Bloomberg.

В ходе исследования воды из бутылок с применением нового метода микроскопии ученые выявили, что в ней содержатся частицы нанопластика длиной менее одного микрометра. Для анализа специалисты взяли 25 литровых бутылок трех американских производителей. В них обнаружено 110-370 тысяч частиц, причем 90% из них — нанопластика.

В публикации отмечается, что нанопластик опасен из-за своей способности попадать в клетки и кровь человека. Это возможно благодаря крошечному размеру частиц.

Летом 2023 года сообщалось, что на благо экологии в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки. К 2030-му их число хотят вывести до 20 видов. Такие планы были прописаны в федпроекте «Экономика замкнутого цикла». Главная цель — отказаться от неэкологичной тары, которую невозможно переработать. Например, из-за того, что упаковка состоит из нескольких материалов и их нельзя отделить друг от друга.

