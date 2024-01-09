Из квартиры москвичей во время новогодних праздников похитили 13 миллионов наличными
Москвичей обокрали, пока они отдыхали в новогодние праздники
Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face
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О произошедшем хозяева узнали только после того, как вернулись с отдыха.
Неизвестные обокрали квартиру жительницы Москвы, похитив наличными порядка 13 миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, преступники вскрыли сейф, когда хозяева покинули российскую столицу и отправились на отдых.
Преступление было совершено в период новогодних праздников, точное время предстоит выяснить правоохранителям. По предварительной версии, в квартиру злоумышленники проникли, подобрав ключи от входного замка, а после вскрыли сейф, где хранились наличные в иностранной валюте. В общей сложности, было похищено около 13 миллионов рублей, а также ювелирные изделия.
О произошедшем хозяева узнали только после того, как вернулись с отдыха. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция, злоумышленников ищут.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что тело пожилой женщины в крови обнаружено в квартире в Петербурге.